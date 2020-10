Firenze | centri sociali scatenati | scontri con la polizia | bombe molotov | lanci di bottiglie di vetro

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 31 ottobre 2020) Tensione, paura, scene da guerriglia. A, estremisti in piazza. Una serata da incubo per una manifestazione non autorizzata e senza preavviso in questura. È infatti nata con un tam tam sui social. La protesta contro il Dpcm del governo Conte continua ad essere strumentalizzata da antagonisti e violenti, che si infiltrano. Figli di papà che giocano a fare i rivoluzionari, come etichettati da Giorgia Meloni.: fermati alcuni militantio dicarta, fumogeni, atti vandalici e ripetute cariche della. Tre o quattrosono stateate contro la...