Fiorentina, Kouame torna titolare: un’occassione da non fallire (Di sabato 31 ottobre 2020) Christian Kouame torna titolare al centro dell’attacco della Firoentina contro la Roma: un’occasione che l’ivoriano non deve sprecare La Fiorentina è alla ricerca della sua prima punta titolare. Iachini ha alternaro Vlahovic e Kouame con qualche comparsata di Patrick Cutrone. Contro la Roma però il tecnico sembra intenzionato a schierare l’ivoriano. Lo riporta il Corriere dello Sport che sottolinea come questa sia un’occasione da non fallire per l’attaccante, alla ricerca di stabilità dopo il ritorno in campo dall’infortunio. Un gol contro la Roma gli farebbe guadagnare i gradi da titolare. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Christianal centro dell’attacco della Firoentina contro la Roma: un’occasione che l’ivoriano non deve sprecare Laè alla ricerca della sua prima punta. Iachini ha alternaro Vlahovic econ qualche comparsata di Patrick Cutrone. Contro la Roma però il tecnico sembra intenzionato a schierare l’ivoriano. Lo riporta il Corriere dello Sport che sottolinea come questa sia un’occasione da nonper l’attaccante, alla ricerca di stabilità dopo il ritorno in campo dall’infortunio. Un gol contro la Roma gli farebbe guadagnare i gradi da. Leggi su Calcionews24.com

Fiorentinanews : Kouame recupera posizioni e credito: L'Olimpico un banco di prova per l'ivoriano #Fiorentina - Fiorentinanews : Le indicazioni per l'Olimpico: In avanti Kouame pronto a vincere il ballottaggio. E in regia... #Fiorentina - aviolabr : RT @acffiorentina: ?? | 65’ SOSTITUZIONE ?? Saponara ?? Ribèry ?? Cutrone ?? Kouame Fiorentina ?? Padova 2??-1?? #ForzaViola ??#Fio… - ReDeeMcrIeR : RT @acffiorentina: ?? | 65’ SOSTITUZIONE ?? Saponara ?? Ribèry ?? Cutrone ?? Kouame Fiorentina ?? Padova 2??-1?? #ForzaViola ??#Fio… - acffiorentina : ?? | 65’ SOSTITUZIONE ?? Saponara ?? Ribèry ?? Cutrone ?? Kouame Fiorentina ?? Padova 2??-1?? #ForzaViola… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Kouame Fiorentina, Kouame torna titolare: un’occassione da non fallire Calcio News 24 Fiorentina, Kouame torna titolare: un’occassione da non fallire

Christian Kouame torna titolare al centro dell’attacco della Firoentina contro la Roma: un’occasione che l’ivoriano non deve sprecare La Fiorentina è alla ricerca della sua prima punta titolare.

Kouame recupera posizioni e credito: L’Olimpico un banco di prova per l’ivoriano

Titolare subito contro il Torino ed è esattamente ciò che si aspettava e soprattutto sperava, ma che non sarebbe stata una strada in discesa Christian Kouame l’ha capito proprio nella partita con i gr ...

Christian Kouame torna titolare al centro dell’attacco della Firoentina contro la Roma: un’occasione che l’ivoriano non deve sprecare La Fiorentina è alla ricerca della sua prima punta titolare.Titolare subito contro il Torino ed è esattamente ciò che si aspettava e soprattutto sperava, ma che non sarebbe stata una strada in discesa Christian Kouame l’ha capito proprio nella partita con i gr ...