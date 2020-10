Fiorentina a Roma (domenica, ore 18, Sky): l’ombra di Sarri su chi perde. Iahini prova Callejon-Ribery. Formazioni (Di sabato 31 ottobre 2020) Iachini si ostina a non cambiare modulo, nonostante il suo 3-5-2 abbia fatto tempo e danni. Visto che di tre punte (Cutrone, Vlahovic e Kouamè), non se ne fa una, ecco l'idea: tandem d'attacco senza punte. Con Ribery (capitano per l'assenza di Pezzella) al fianco di Callejon. Tanto per svariare, dice Iachini. Qualcuno la butterà dentro? Leggi su firenzepost (Di sabato 31 ottobre 2020) Iachini si ostina a non cambiare modulo, nonostante il suo 3-5-2 abbia fatto tempo e danni. Visto che di tre punte (Cutrone, Vlahovic e Kouamè), non se ne fa una, ecco l'idea: tandem d'attacco senza punte. Con(capitano per l'assenza di Pezzella) al fianco di. Tanto per svariare, dice Iachini. Qualcuno la butterà dentro?

