Ferrari, Vettel: "Se tutti gli altri si ritirano posso fare la differenza" (Di sabato 31 ottobre 2020) IMOLA - "Se tutti quelli davanti a me si ritirano posso fare la differenza in gara. Speriamo di avere buone sensazioni domani, è un circuito nuovo per tutti" . Sebastian Vettel si gioca la carta dell'... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 31 ottobre 2020) IMOLA - "Sequelli davanti a me silain gara. Speriamo di avere buone sensazioni domani, è un circuito nuovo per" . Sebastiansi gioca la carta dell'...

DanieleRaponi : #Leclerc ???? 7º #Vettel ???? 13º fuori nelle Q2 #Ferrari doppietta #Mercedes #Bottas ???? è in pole position #ImolaGP… - AlbeFarted99 : Sebastian Vettel under Ferrari and Binotto - infoitsport : F1 Gp Imola, le qualifiche: pole Bottas davanti a Hamilton e Verstappen. Ferrari: Leclerc 7°, Vettel 14° - Corriere : A Imola la Mercedes prepara la festa, Bottas in pole. Ferrari indietro: Leclerc 7° e Vettel 14° -