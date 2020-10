Federica Pellegrini, dopo il covid la notizia più bella: sui social l’annuncio a sorpresa (Di sabato 31 ottobre 2020) Ha fatto preoccupare tutti nei giorni scorsi, dal momento in cui ha comunicato la sua positività al coronavirus, ma adesso i brutti momenti sono ormai alle sue spalle e Federica Pellegrini è pronta a riprendere la vita di sempre. Il 29 ottobre ha annunciato: “Ciao Maria io esco!!! E questa volta per davvero!!! Negativaaaa”. Lo stesso post, corredato da una sua foto, è stato pubblicato sia su Twitter che sul social Instagram. Ovviamente tutti i suoi fan sono esplosi di gioia. Su Twitter c’è chi le ha scritto: “Benissimo, benissimo. E un augurio a tutti gli altri che ancora sono in difficoltà”, mentre altri hanno inserito emoticon di festeggiamenti. Su Instagram in pochissimi minuti ha già ottenuto più di 26 mila like. E alcuni follower hanno postato: ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 31 ottobre 2020) Ha fatto preoccupare tutti nei giorni scorsi, dal momento in cui ha comunicato la sua positività al coronavirus, ma adesso i brutti momenti sono ormai alle sue spalle eè pronta a riprendere la vita di sempre. Il 29 ottobre ha annunciato: “Ciao Maria io esco!!! E questa volta per davvero!!! Negativaaaa”. Lo stesso post, corredato da una sua foto, è stato pubblicato sia su Twitter che sulInstagram. Ovviamente tutti i suoi fan sono esplosi di gioia. Su Twitter c’è chi le ha scritto: “Benissimo, benissimo. E un augurio a tutti gli altri che ancora sono in difficoltà”, mentre altri hanno inserito emoticon di festeggiamenti. Su Instagram in pochissimi minuti ha già ottenuto più di 26 mila like. E alcuni follower hanno postato: ...

