Febbre altissima improvvisa: Giacomo muore a 34 anni poco dopo il ricovero. Il tampone era negativo (Di sabato 31 ottobre 2020) È morto in ospedale a , la notte scorsa, figlio del noto politico rodigino Roberto, ex presidente della società partecipata As2. Giacomo, che aveva solo 34 anni, era stato colpito da Febbre e da un ... Leggi su leggo (Di sabato 31 ottobre 2020) È morto in ospedale a , la notte scorsa, figlio del noto politico rodigino Roberto, ex presidente della società partecipata As2., che aveva solo 34, era stato colpito dae da un ...

mummy53690440 : Febbre altissima improvvisa: Giacomo muore a 34 anni poco dopo il ricovero. Il tampone era negativo - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Rovigo, febbre altissima improvvisa: Giacomo muore a 34 anni poco dopo il ricovero. Il tampone era negativo - leggoit : Rovigo, febbre altissima improvvisa: Giacomo muore a 34 anni poco dopo il ricovero. Il tampone era negativo - ValerioGulia : Dicono di non andare in ospedale anche se positivi ma con bassissimi sintomi. Poi #Cairo viene ricoverato con 'febb… - MTaur0 : Febbre non altissima. Guardiamo il lato positivo. Mi faccio gli anticolpi iopolco. -

Ultime Notizie dalla rete : Febbre altissima Rovigo, febbre altissima improvvisa: Giacomo muore a 34 anni poco dopo il ricovero. Il tampone era negativo Leggo.it Rovigo, muore Giacomo a 34 anni: febbre improvvisa e tampone negativo

Il ragazzo ha avuto un malore improvviso all’età di 34 anni. Giacomo Magaraggia è morto in ospedale a Rovigo, colpito da una febbre altissima, arrivata all’improvviso in seguito ad un malore. Nella ...

Febbre altissima improvvisa: Giacomo muore a 34 anni poco dopo il ricovero. Il tampone era negativo

È morto in ospedale a Rovigo, la notte scorsa, Giacomo Magaraggia figlio del noto politico rodigino Roberto, ex presidente della società partecipata As2. Giacomo, che aveva solo ...

Il ragazzo ha avuto un malore improvviso all’età di 34 anni. Giacomo Magaraggia è morto in ospedale a Rovigo, colpito da una febbre altissima, arrivata all’improvviso in seguito ad un malore. Nella ...È morto in ospedale a Rovigo, la notte scorsa, Giacomo Magaraggia figlio del noto politico rodigino Roberto, ex presidente della società partecipata As2. Giacomo, che aveva solo ...