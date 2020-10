sportli26181512 : Favola Cadice, primo nella #Liga con una rosa da 37 milioni: Ha battuto in trasferta il Real Madrid e l’Athletic Bi… -

Ultime Notizie dalla rete : Favola Cadice

Corriere dello Sport.it

Ha battuto in trasferta il Real Madrid e l’Athletic Bilbao, è allenato da Alvaro Cervera (che lavorava fino a poco tempo fa nella serie C spagnola), ha conquistato 14 punti in 8 giornate (come la Real ...di Paolo Franci. Belle, sorprendenti e soprattutto vincenti. Da noi, c’è il Sassuolo di De Zerbi, un affresco in movimento del pallone in grado di sprigionare favole che più l ...