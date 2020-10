Fatebenefratelli | ritardi nel pagamento degli stipendi | rabbia Uil-Fpl

Leggi su anteprima24

(Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Quattrocento famiglie senzao e non è neppure la prima volta che capita. Non si tiene minimamente conto delle esigenze dei lavoratori”. E’ particolarmente avvilito il rappresentante della Uil Fpl, Giovanni De Luca per via del mancatoemolumenti ai circa 400 dipendenti dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesùdi Benevento. Stamani, come ogni ultimo giorno del mese, i lavoratori avrebbero dovuto avere l’accreditoma sui conti correnti non è arrivato nulla. “Non è il primo caso che registriamo – spiega De Luca – Già in un’altra occasione ci siamo trovati nella stessa situazione. Loo in quel caso venne ...