Famoso cantante italiano arrestato con 6 chili di droga: "Avevo bisogno di soldi" (Di sabato 31 ottobre 2020) Tutte le sue foto a fine articolo! Un cinquantacinquenne romano Paolo Bevilacqua, voce della band musicale rap "Assalti Frontali", è stato arrestato dai Finanzieri del Comando Provinciale della Capitale perchè trovato in possesso di oltre 6 chili di droga sequestrata nella sua abitazione nel quartiere Pigneto a Roma. L'andirivieni di persone nei pressi della palazzina in cui abita l'uomo ha attirato l'attenzione delle Fiamme Gialle del 3° Nucleo Operativo Metropolitano che, una volta acquisiti sufficienti elementi, (Continua..) hanno deciso di perquisire l'abitazione del rapper trovando oltre 6 chilogrammi di stupefacente, tra marijuana e hashish, oltre a bilancini di precisione e materiale per ...

