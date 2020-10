False dichiarazioni per avere il reddito di cittadinanza, 12 denunce in Gallura. Truffa da migliaia di euro (Di sabato 31 ottobre 2020) , Visited 45 times, 72 visits today, Notizie Simili: Evasione, frode e lavoro nero, oltre 7mila… Maxi Truffa da oltre 9 milioni di euro sul risparmio… All'ospedale di Tempio chiude il ... Leggi su galluraoggi (Di sabato 31 ottobre 2020) , Visited 45 times, 72 visits today, Notizie Simili: Evasione, frode e lavoro nero, oltre 7mila… Maxida oltre 9 milioni disul risparmio… All'ospedale di Tempio chiude il ...

pairsonnalitesF : RT @pairsonnalitesF: Afineevsky e l'amicizia con il Papa: 'Ecco le due cose che mi ha insegnato': ... le false dichiarazioni del Papa, ripo… - Daniele76518863 : @GiuseppeConteIT E ricordati anche che io ho anche i video dove ci sono gli ospedali vuoti in tutta Italia è molto… - MeridioNews : Covid, 20 forestali coinvolti nella truffa ai buoni spesa False dichiarazioni per i voucher finanziati dalla Regione - franconemarisa : RT @poliziadistato: #PoliziaPostale Genova arresta 52enne per detenzione di oltre 3mila video pedopornografici contenenti anche violenze se… - marco_sberla : @repubblica Qui però qualcuno deve pagare con le false informazioni: il Governo, i giornalisti o chi fa queste dich… -

Ultime Notizie dalla rete : False dichiarazioni Rilasciò false dichiarazioni: finisce ai domiciliari BrindisiReport Lavoro in nero e reddito di cittadinanza: frode da 130mila euro, 12 denunciati

False dichiarazioni e condotte fraudolente per ottenere il reddito di cittadinanza: la Guardia di Finanza di Tempio Pausania ha scoperto e denunciato all’autorità giudiziaria 12 persone, appartenenti ...

Presunte irregolarità su una gara d’appalto da 400mila euro, scatta l’inchiesta

Le quattro aziende escluse, però, volevano vederci chiaro e accedere ai verbali sulla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dal vincitore, nella convinzione che lo stesso avesse prodotto ...

False dichiarazioni e condotte fraudolente per ottenere il reddito di cittadinanza: la Guardia di Finanza di Tempio Pausania ha scoperto e denunciato all’autorità giudiziaria 12 persone, appartenenti ...Le quattro aziende escluse, però, volevano vederci chiaro e accedere ai verbali sulla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dal vincitore, nella convinzione che lo stesso avesse prodotto ...