F1 | Lewis Hamilton | “Ho fatto un giro da schifo | domani darò tutto Il punto più bello della pista? Amo la location”

Il britannico Lewis Hamilton mastica amaro. Nelle qualifiche del GP di Emilia-Romagna, 13° round del Mondiale 2020 di F1, il secondo tempo alle spalle del compagno di squadra in Mercedes Valtteri Bottas non è sicuramente quello che voleva Lewis, tenuto conto della sua fame infinita di successo. E così l'attacco alla 98ma pole-position in carriera è fallito, ma resta una prima fila dalla quale il britannico cercherà di attaccare Bottas e di ottenere la 93ma vittoria in carriera in uno scenario storico come quello dell'Enzo e Dino Ferrari. "Valtteri (Bottas ndr.) ha fatto un ottimo lavoro, io ho fatto un giro da schifo. Non si può sempre essere perfetti. Il circuito è stupendo, sono grato di ...

