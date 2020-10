F1, Antonio Giovinazzi: “Si poteva fare molto di più, ma il traffico ha rovinato i miei giri veloci” (Di sabato 31 ottobre 2020) Antonio Giovinazzi non può certo essere soddisfatto del risultato delle qualifiche del Gran Premio di Emilia Romagna. Il pilota dell’Alfa Romeo, fresco di riconferma anche per la stagione 2021, ha infatti realizzato l’ultimo tempo e sarà costretto a fare da fanalino di coda sulla griglia di partenza. Ecco quanto dichiarato dal ventiseienne pugliese al sito ufficiale della sua squadra. “Il potenziale della nostra vettura avrebbe dovuto garantirci un risultato molto migliore, ma non siamo stati in grado di completare un giro pulito. Il primo tentativo è andato abbastanza bene e infatti non eravamo messi male, però poi entrambi i miei giri veloci nel secondo time attack sono stati compromessi dal traffico. Sapevamo che qui ... Leggi su oasport (Di sabato 31 ottobre 2020)non può certo essere soddisfatto del risultato delle qualifiche del Gran Premio di Emilia Romagna. Il pilota dell’Alfa Romeo, fresco di riconferma anche per la stagione 2021, ha infatti realizzato l’ultimo tempo e sarà costretto ada fanalino di coda sulla griglia di partenza. Ecco quanto dichiarato dal ventiseienne pugliese al sito ufficiale della sua squadra. “Il potenziale della nostra vettura avrebbe dovuto garantirci un risultatomigliore, ma non siamo stati in grado di completare un giro pulito. Il primo tentativo è andato abbastanza bene e infatti non eravamo messi male, però poi entrambi iveloci nel secondo time attack sono stati compromessi dal. Sapevamo che qui ...

sportli26181512 : Formula 1, Giovinazzi con il casco vintage a Imola in onore dell'Alfa T33. FOTO: Per celebrare il rinnovo del contr… - infoitsport : Formula 1: Antonio Giovinazzi è pronto per Imola - DilTee_ : @tayIordp @bulgarian_mong @av_bagged - Prime Antonio Giovinazzi - Italiajin21 : 10 Sebastian VETTEL Ferrari+1.482 2 11 Daniel RICCIARDO Renault+1.482 1 12 Lance STROLL Racing Point+1.513… - markhughesF1 : RT @CRASH_NET_F1: Antonio Giovinazzi's helmet....hello ?? ?? : @alfaromeoracing #F1 #ImolaGP -