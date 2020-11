F 1 | GP Emilia-Romagna - Imola | la pole position è di Valtteri Bottas

Leggi su quattroruote

(Di sabato 31 ottobre 2020) La Mercedes ha monopolizzato la prima fila dello schieramento del Gran Premio dell', tredicesima prova del Mondiale di Formula 1 2020.ha conquistato laall'ultimo giro utile: il finlandese ha fermato il cronometro sull'1:13.609, strappando la prima posizione al compagno di squadra Hamilton per soli 97 millesimi.Le parole dei protagonisti.partirà davanti a tutti domani e non ha nascosto tutta la sua soddisfazione: "Non è mai facile andare in. Questa pista mi piace davvero tanto ed è una bellissima sensazione spingere al massimo. Mi aspetto una bella lotta per domani, con Lewis e Max che mi daranno la caccia. Speriamo di avere un buon passo per ...