Europa, i Paesi pensano ad un parziale lockdown (Di sabato 31 ottobre 2020) Mentre la pandemia continua a diffondersi, vari Paesi europei iniziano a pensare al ritorno ad un lockdown. A Londra l’ondata di contagi continua a dilagare, e si sta riflettendo sulla concreta possibilità di ritornare ad una chiusura. Questo perché la situazione in Inghilterra è assai critica e, come riportato da Il Fatto Quotidiano, si parla di una “potenziale diffusione del virus nell’inverno fino a quattro volte superiore rispetto allo scenario ‘peggiore’ tracciato dagli stessi scienziati nei mesi scorsi e la minaccia di altri 85mila morti“. Anche la Grecia sembra assestarsi sulla stessa falsariga. Da martedì bar, ristoranti e altre attività ricreative resteranno chiusi ad Atene e sarà applicato il coprifuoco notturno: dalla ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 31 ottobre 2020) Mentre la pandemia continua a diffondersi, varieuropei iniziano a pensare al ritorno ad un. A Londra l’ondata di contagi continua a dilagare, e si sta riflettendo sulla concreta possibilità di ritornare ad una chiusura. Questo perché la situazione in Inghilterra è assai critica e, come riportato da Il Fatto Quotidiano, si parla di una “potenziale diffusione del virus nell’inverno fino a quattro volte superiore rispetto allo scenario ‘peggiore’ tracciato dagli stessi scienziati nei mesi scorsi e la minaccia di altri 85mila morti“. Anche la Grecia sembra assestarsi sulla stessa falsariga. Da martedì bar, ristoranti e altre attività ricreative resteranno chiusi ad Atene e sarà applicato il coprifuoco notturno: dalla ...

bendellavedova : ???? La solidarietà europea ???? Oggi 10 MLD all’Italia dal fondo #SURE, istituito per aiutare i paesi UE a proteggere… - QuotidianPost : Europa, i Paesi pensano ad un parziale lockdown - ilcorriereblog : - alexroma956 : Caro gentiloni, siamo stati gli unici in Europa a fare più di due mesi di Lockdown, e mentre noi eravamo a casa con… - ilcorriereblog : -

Ultime Notizie dalla rete : Europa Paesi Coronavirus in Europa, la mappa dei Paesi più colpiti dalla seconda ondata Fanpage.it Banda ultralarga, due anni per triplicare la copertura di rete ultraveloce

La consultazione Infratel sulle aree meglio infrastrutturate fotografa un’Italia con solo il 23% dei civici coperti con rete ultraveloce Vhch (il benchmark Ue). La percentuale salirà al 77% nel 2022.

USA al voto, i cittadini statunitensi voteranno per riconfermare D. Trump oppure J. Biden?

Napoli, 31 Ottobre – Tra qualche giorno, negli Usa, si vota per il presidente della Repubblica federata, che può riessere il repubblicano Donald Trump oppure verrà cambiato dal popolo sovrano con il d ...

La consultazione Infratel sulle aree meglio infrastrutturate fotografa un’Italia con solo il 23% dei civici coperti con rete ultraveloce Vhch (il benchmark Ue). La percentuale salirà al 77% nel 2022.Napoli, 31 Ottobre – Tra qualche giorno, negli Usa, si vota per il presidente della Repubblica federata, che può riessere il repubblicano Donald Trump oppure verrà cambiato dal popolo sovrano con il d ...