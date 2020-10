Errori e bugie dietro al lockdown. Il governo ha mentito agli italiani (Di sabato 31 ottobre 2020) Siamo tornati al lockdown delle informazioni sulle decisioni prese dal governo per affrontare il coronavirus. Dopo avere chiesto la verità su cosa fosse accaduto a febbraio e marzo e avere ottenuto grazie alla Fondazione Einaudi la pubblicazione dei verbali del comitato tecnico scientifico che assiste il governo, è sostanzialmente calato il muro del silenzio intorno ai nuovi dpcm. I verbali che devono essere pubblici lo sono solo con oltre un mese di ritardo dalle riunioni dei tecnici e al momento sono fermi al 15 settembre. Gli esponenti del comitato tecnico scientifico pur facendo come ieri conferenze stampa settimanali su dati anche questi vecchi, non rispondono alle domande della stampa dirette a conoscere i dati dei contagi che hanno portato alle varie decisioni prese nei Dpcm di Giuseppe Conte: quali numeri ... Leggi su iltempo (Di sabato 31 ottobre 2020) Siamo tornati aldelle informazioni sulle decisioni prese dalper affrontare il coronavirus. Dopo avere chiesto la verità su cosa fosse accaduto a febbraio e marzo e avere ottenuto grazie alla Fondazione Einaudi la pubblicazione dei verbali del comitato tecnico scientifico che assiste il, è sostanzialmente calato il muro del silenzio intorno ai nuovi dpcm. I verbali che devono essere pubblici lo sono solo con oltre un mese di ritardo dalle riunioni dei tecnici e al momento sono fermi al 15 settembre. Gli esponenti del comitato tecnico scientifico pur facendo come ieri conferenze stampa settimanali su dati anche questi vecchi, non rispondono alle domande della stampa dirette a conoscere i dati dei contagi che hanno portato alle varie decisioni prese nei Dpcm di Giuseppe Conte: quali numeri ...

Silenzio assoluto. O perché quei numeri non ci sono, o perché sono circolate talmente tante bugie da parte degli esponenti del governo che è meglio non fare vedere se non a grande distanza di tempo ...

Bugie come sempre e non saranno video strumentali a cambiare ... Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel ...

