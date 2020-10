Emirati Arabi | Emilia Romagna Golf premiata ai World Awards 2020 di Dubai

Leggi su ildenaro

(Di domenica 1 novembre 2020) ‘’, per la terza volta, è stato premiato come migliore tour operator italiano per l’incomingistico. Il titolo di ‘Italy’s Best InboundTour Operator’ è stato assegnato al consorzio regionale che dal 1998 raggruppa i 23 campi dain, dai ‘’ sulla base dei voti espressi dai più importanti addetti ai lavori del turismoistico e da appassionatiisti in più di 129 paesi. Il premio è stato consegnato il 29 ottobre al Park Hyatt...