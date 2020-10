Emergenza Covid nel Midwest, cresce la paura nell’America rurale (Di sabato 31 ottobre 2020) cresce il Covid nel Midwest degli Stati Uniti. Negli ultimi giorni infatti il numero di positivi nella parte della regione che comprende Nord e Sud Dakota, Nebraska, Minnesota, Wisconsin, Iowa, Missouri e Ohio ha superato, in rapporto alla popolazione, il picco di aprile a New York e New Jersey. LEGGI ANCHE > Allarme Covid negli Usa: “La seconda ondata è già qui” Il boom del Covid nel Midwest Il boom del Covid nel Midwest nelle ultime settimane è dimostrato dal fatto che su 15 delle città americane con il maggior tasso di nuovi positivi nelle ultime due settimane, 11 sono in Nord Dakota e Wisconsin. E a rendere ancora più profondi i timori degli esperti sono le dinamiche della ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 31 ottobre 2020)ilneldegli Stati Uniti. Negli ultimi giorni infatti il numero di positivi nella parte della regione che comprende Nord e Sud Dakota, Nebraska, Minnesota, Wisconsin, Iowa, Missouri e Ohio ha superato, in rapporto alla popolazione, il picco di aprile a New York e New Jersey. LEGGI ANCHE > Allarmenegli Usa: “La seconda ondata è già qui” Il boom delnelIl boom delnelnelle ultime settimane è dimostrato dal fatto che su 15 delle città americane con il maggior tasso di nuovi positivi nelle ultime due settimane, 11 sono in Nord Dakota e Wisconsin. E a rendere ancora più profondi i timori degli esperti sono le dinamiche della ...

Gli amministratori locali chiedono aiuti per «milioni di italiani finiti in povertà o rimasti soli perché il Covid sta portando via intere famiglie» ...

Do ut des della sindaca Virginia Raggi ai commercianti sulla Ztl: il Campidoglio è pronto a riaprire i varchi, ma le associazioni devono accettare nuove aree pedonali in città.

