Elisabetta Gregoraci spalle al muro al GF Vip da Antonella: "Sei una gatta in calore" (Di sabato 31 ottobre 2020) Il Grande Fratello Vip continua a stupire ma soprattutto a mostrare lati dei vari concorrenti che nessuno si aspettava, come quello di Elisabetta Gregoraci che si è ritrovata spalle al muro. La ex conduttrice sembra non riuscire ad affrontare questo reality come vorrebbe a causa delle continue ed insistenti accuse da parte dello studio ma soprattutto dei telespettatori a casa. Il suo grande avvicinamento nei confronti di Pierpaolo Petrelli è sempre stata definita una semplice amicizia, andando contro a quelli che sono però i suoi gesti tutt'altro che amichevoli verso di lui. A sottolineare i suoi comportamenti durante la settimana che mostrano molto di più di un'amicizia, è stata proprio Antonella Elia che, l'ha accusata di essere una vera e propria ...

