Eliminata Guenda | rivolta social contro il GfVip | televoto e sospetti

Guenda Goria è l'ultima Eliminata del GfVip 5. I social insinuano manipolazioni al televoto per favorire Elisabetta Gregoraci (risultata ultima una settimana fa con percentuali bassissime), l'opinionista Antonella Elia grida: "E' uno scandalo!" e Maria Teresa Ruta tira fuori un retroscena. In nomination non eliminatoria fino a lunedì: Massimiliano Morra, Maria Teresa Ruta e Francesco Oppini. Patrizia De Blanck se la prende con Stefania Orlando, mentre Tommaso Zorzi la butta sul ridere: "Mi sono depilato per Brosio?!". Voti, veleni e vecchi merletti. Guenda, la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, è stata Eliminata dal reality show di Canale 5 con il 13% delle preferenze alla domanda "Chi vuoi salvare?"

