Elezioni Usa: viaggio in Pennsylvania tra i feudi di Trump. I dem puntano alle donne dei sobborghi. “Sarà una battaglia all’ultimo voto” (Di sabato 31 ottobre 2020) Nella campagna fuori Latrobe, Pennsylvania, c’è una vecchia casa dipinta a stelle e strisce. Nel giardino si staglia una sagoma in metallo di Donald Trump, alta oltre quattro metri. La gente, una mattina di metà ottobre, si snoda in una lunga coda. Aspettano che la “Trump House” apra. alle 11 in punto arriva Leslie Rossi, che la possiede e gestisce insieme al marito. La “Trump House” mette a disposizione ogni tipo di gadget: cappellini, penne, spillette, cartelli. Tutti, rigorosamente, con l’immagine del presidente. “Quando l’ho presa, quattro anni fa, era solo una casa in rovina. Guarda cos’è ora”, dice Rossi, mentre accoglie i primi fan. Alla “Trump House” ci si può anche registrare per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020) Nella campagna fuori Latrobe,, c’è una vecchia casa dipinta a stelle e strisce. Nel giardino si staglia una sagoma in metallo di Donald, alta oltre quattro metri. La gente, una mattina di metà ottobre, si snoda in una lunga coda. Aspettano che la “House” apra.11 in punto arriva Leslie Rossi, che la possiede e gestisce insieme al marito. La “House” mette a disposizione ogni tipo di gadget: cappellini, penne, spillette, cartelli. Tutti, rigorosamente, con l’immagine del presidente. “Quando l’ho presa, quattro anni fa, era solo una casa in rovina. Guarda cos’è ora”, dice Rossi, mentre accoglie i primi fan. Alla “House” ci si può anche registrare per ...

