Elezioni USA 2020, Wikipedia blinda il sito: si temono intrusioni (Di sabato 31 ottobre 2020) Le Elezioni USA 2020 stanno creando tantissimo caos mediatico e Wikipedia non vuole esserne complice: sito blindato In attesa delle Elezioni USA 2020, Wikipedia ha deciso di blindare la pagina principale che ospita tale voce. A commentare la scelta, Reuters Ryan Merkley, capo dello staff della Wikimedia Foundation, l'organizzazione non profit che ospita Wikipedia. "Non … L'articolo proviene da Inews.it.

