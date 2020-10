Elezioni USA 2020: su Sky Atlantic la maratona dedicata a Donald Trump, il presidente più controverso (Di sabato 31 ottobre 2020) In vista delle Elezioni USA 2020, Sky Atlantic, dal 31 ottobre al 1° novembre 2020, propone una maratona di serie tv e film su Donald Trump, il presidente più discusso della storia a stelle e strisce. Sky Atlantic decide di preparasi alle Elezioni USA 2020 con una maratona, in onda oggi e domani, dedicata al presidente più controverso della storia a stelle e strisce, Donald Trump, che il prossimo 3 novembre, rimettendosi al voto popolare, dovrà vedersela con il democratico Joe Biden. Sky Atlantic Maratone For President è il pop-up channel, attivo il 31 ... Leggi su movieplayer (Di sabato 31 ottobre 2020) In vista delleUSA, Sky, dal 31 ottobre al 1° novembre, propone unadi serie tv e film su, ilpiù discusso della storia a stelle e strisce. Skydecide di preparasi alleUSAcon una, in onda oggi e domani,alpiùdella storia a stelle e strisce,, che il prossimo 3 novembre, rimettendosi al voto popolare, dovrà vedersela con il democratico Joe Biden. SkyMaratone For President è il pop-up channel, attivo il 31 ...

