Elezioni Usa 2020, quando escono i risultati ufficiali (Di sabato 31 ottobre 2020) Con il grande accesso al voto per posta degli elettori degli Stati Uniti, quando escono i risultati Usa? Mai come quest’anno – soprattutto a causa dell’emergenza coronavirus – c’è stato bisogno di ricorrere al voto per posta che ha già consentito di superare i risultati d’affluenza di quattro anni fa. Ma questo massiccio accesso al voto da remoto potrebbe causare ritardi nella comunicazione dei risultati. E su quest’ultimo aspetto Donald Trump sta già facendo una campagna elettorale preventiva, diffondendo il sospetto di brogli su larga scala in modo tale da potersi giocare – davanti all’opinione pubblica – anche la carta delle Elezioni non valide. LEGGI ANCHE > Elezioni Usa ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 31 ottobre 2020) Con il grande accesso al voto per posta degli elettori degli Stati Uniti,Usa? Mai come quest’anno – soprattutto a causa dell’emergenza coronavirus – c’è stato bisogno di ricorrere al voto per posta che ha già consentito di superare id’affluenza di quattro anni fa. Ma questo massiccio accesso al voto da remoto potrebbe causare ritardi nella comunicazione dei. E su quest’ultimo aspetto Donald Trump sta già facendo una campagna elettorale preventiva, diffondendo il sospetto di brogli su larga scala in modo tale da potersi giocare – davanti all’opinione pubblica – anche la carta dellenon valide. LEGGI ANCHE >Usa ...

riotta : Quando le elezioni Usa #Election2020 passeranno, chiunque vinca Trump-Biden, varrà la pena di riflettere sul perc… - Adnkronos : #elezioniUsa2020, sondaggio Fox News: #Biden in testa di 8 punti - giusmo1 : Come funzionano le elezioni americane? Quei 270 'voti' che servono per la Casa Bianca - Lille72089485 : ok a parte le sindromi,scorrendo un po di pagine cosa leggo?primo posto Covid,poi Elezioni Usa, Biden Donald Trump,… - alessandroBASO : RT @movroosevelt: Pane al Pane N.11 con Gioele Magaldi: Speciale Elezioni USA In questa puntata, si parlerà delle imminenti elezioni ameri… -