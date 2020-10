Elezioni Usa 2004: George W Bush riconfermato, battuto il senatore Kerry (Di sabato 31 ottobre 2020) Il 2 novembre 2004 il presidente uscente George W Bush ottiene il secondo mandato presidenziale. battuto il democratico Kerry, sconfitto negli stati chiave. Le Elezioni presidenziali del 2004 hanno visto il successo di George W Bush per il secondo mandato alla Casa Bianca. Il primo mandato di George W Bush Le precedenti, quelle del 2000, erano passate alla storia per la risicatissima vittoria del candidato repubblicano grazie all’assegnazione dei Grandi elettori della Florida. Il primo mandato di Bush junior è stato segnato dagli attentati dell’11 settembre e dalla guerra al terrorismo, con le campagne militari in Afghanistan e in Iraq. Lo sfidante ... Leggi su newsmondo (Di sabato 31 ottobre 2020) Il 2 novembreil presidente uscenteottiene il secondo mandato presidenziale.il democratico, sconfitto negli stati chiave. Lepresidenziali delhanno visto il successo diper il secondo mandato alla Casa Bianca. Il primo mandato diLe precedenti, quelle del 2000, erano passate alla storia per la risicatissima vittoria del candidato repubblicano grazie all’assegnazione dei Grandi elettori della Florida. Il primo mandato dijunior è stato segnato dagli attentati dell’11 settembre e dalla guerra al terrorismo, con le campagne militari in Afghanistan e in Iraq. Lo sfidante ...

riotta : Quando le elezioni Usa #Election2020 passeranno, chiunque vinca Trump-Biden, varrà la pena di riflettere sul perc… - sole24ore : Elezioni Usa, iniziato lo spoglio: Biden avanti in Florida, dove Trump non può perdere - giusmo1 : Come funzionano le elezioni americane? Quei 270 'voti' che servono per la Casa Bianca - NewsMondo1 : Elezioni Usa 2004: George W Bush riconfermato, battuto il senatore Kerry - Bobe_bot : Bisogna fidarsi dei sondaggi sulle elezioni presidenziali statunitensi? ( -