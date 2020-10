Elettra Lamborghini, la sorella Ginevra svela il retroscena: «Ecco perché non mi ha invitata al matrimonio» (Di sabato 31 ottobre 2020) Elettra Lamborghini si è sposata poche settimane fa, ma non ha invitato sua sorella Ginevra. L’assenza di una delle tre sorelle ereditiere non è passata inosservata, così come la battuta della ‘twerking queen” all’indomani del matrimonio: «C’erano tutti quelli che volevo al mio fianco». Ginevra non era dunque ben accetta al matrimonio da “Mille e una notte” e svela finalmente il perché, attirando l’attenzione dei media e dei social su di sé e sul rapporto con la cantante. IL RAPPORTO TRA SORELLE «C’è chi pensa che siamo molto legate, ma in realtà abbiamo due caratteri molto diversi, abbiamo fatto due percorsi completamente opposti. ... Leggi su newscronaca.myblog (Di sabato 31 ottobre 2020)si è sposata poche settimane fa, ma non ha invitato sua. L’assenza di una delle tre sorelle ereditiere non è passata inosservata, così come la battuta della ‘twerking queen” all’indomani del: «C’erano tutti quelli che volevo al mio fianco».non era dunque ben accetta alda “Mille e una notte” efinalmente il perché, attirando l’attenzione dei media e dei social su di sé e sul rapporto con la cantante. IL RAPPORTO TRA SORELLE «C’è chi pensa che siamo molto legate, ma in realtà abbiamo due caratteri molto diversi, abbiamo fatto due percorsi completamente opposti. ...

trash_italiano : Ma ci pensate che solo pochi mesi fa il nostro pensiero più grande era vedere Elettra Lamborghini cantare sul palco di Sanremo? #noneladurso - shexjam : Qui solo per dire che Elettra Lamborghini con il taglio medio è favolosa ?? - Nomissimon12 : @AleOriggio Well done :) mi fanno venire in mente gli addominali di Elettra Lamborghini che pensavo essere finti. Q… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BOMBA SEXY - Elettra Lamborghini - susydigennaro : RT @napolimagazine: BOMBA SEXY - Elettra Lamborghini -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini Elettra Lamborghini e Afrojack, il video mai visto del loro matrimonio Oggi BOMBA SEXY - Elettra Lamborghini

NAPOLI - Duro colpo per Elettra Lamborghini, dopo le intense emozioni delle nozze con Afrojack. A Cipro, dov'era in vacanza con il marito, l'ha raggiunta la notizia della scomparsa di Lolita, la ...

Elettra Lamborghini, la sorella Ginevra svela il retroscena: «Ecco perché non mi ha invitata al matrimonio»

Elettra Lamborghini si è sposata poche settimane fa, ma non ha invitato sua sorella Ginevra. L'assenza di una delle tre sorelle ereditiere non è passata ...

NAPOLI - Duro colpo per Elettra Lamborghini, dopo le intense emozioni delle nozze con Afrojack. A Cipro, dov'era in vacanza con il marito, l'ha raggiunta la notizia della scomparsa di Lolita, la ...Elettra Lamborghini si è sposata poche settimane fa, ma non ha invitato sua sorella Ginevra. L'assenza di una delle tre sorelle ereditiere non è passata ...