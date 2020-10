Elena Santarelli a pranzo al mare | I fan applaudono | “Fai bene” – FOTO

(Di sabato 31 ottobre 2020)si concede un belal, a Fregene, come mostra in una bellapubblicata tramite il proprio profilo Instagram Visualizza questo post su Instagram Pronta per fare qs 3 metri ed arrivare a cena nella mia casetta dove mi sta aspettando uno stupito @bernardocorradi 🤣 per degustare la cena … L'articoloalI fan: “Fai bene” –proviene da YesLife.it.

nimocchiontone : Una nota conduttrice prenderà il posto della Venier nel suo famoso salotto tv? I rumor - zazoomblog : Elena Santarelli bellezza intramontabile e sorriso raggiante: che donna – FOTO - #Elena #Santarelli #bellezza -

Ultime Notizie dalla rete : Elena Santarelli

Yeslife

Oltre a essere un'ispirazione copia e incolla per i look più modaioli di stagione, l'ultimo look di Elena Santarelli fa molto di più: dimostra che l'animalier non solo non è volgare, ma è anche facili ...La bellissima Elena Santarelli ha una casa da sogno. Spaziosa, luminosa e arredata con gusto : un vero spettacolo.