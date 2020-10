Edizioni Star Comics annuncia l’uscita nel 2021 di una grande novità dall’universo di una delle fumettiste più apprezzate (Di sabato 31 ottobre 2020) Si era parlato per la prima volta di Sweet Paprika lo scorso luglio, quando Arancia Studio e Grey Ladder Productions avevano annunciato lo sviluppo del primo progetto animato firmato da Mirka Andolfo, accompagnata in questo percorso da nomi del calibro di Gabriele Pennacchioli (Emmy Award 2019 per Love, Death, and Robots) e Tommaso Triolo (The Jackal). Si torna a parlare di Sweet Paprika – titolo che deriva dall’omonimo personaggio nato dal talento dell’artista partenopea – nei giorni di Lucca Changes: è infatti stato annunciato, durante il keynote di Edizioni Star Comics, il fumetto legato al progetto, in uscita nel 2021. L’annuncio ha inoltre portata internazionale: oltre al mercato ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 31 ottobre 2020) Si era parlato per la prima volta di Sweet Paprika lo scorso luglio, quando Arancia Studio e Grey Ladder Productions avevanoto lo sviluppo del primo progetto animato firmato da Mirka Andolfo, accompagnata in questo percorso da nomi del calibro di Gabriele Pennacchioli (Emmy Award 2019 per Love, Death, and Robots) e Tommaso Triolo (The Jackal). Si torna a parlare di Sweet Paprika – titolo che deriva dall’omonimo personaggio nato dal talento dell’artista partenopea – nei giorni di Lucca Changes: è infatti statoto, durante il keynote di, il fumetto legato al progetto, in uscita nel. L’annuncio ha inoltre portata internazionale: oltre al mercato ...

tuttocartoni : Edizioni Star Comics annuncia l’uscita nel 2021 di una grande novità dall’universo di una delle fumettiste più appr… - QuotidianPost : Edizioni Star Comics annuncia l’uscita nel 2021 di una grande novità dall’universo di una delle fumettiste più appr… - fumettologica : I manga per il 2021 annunciati da Edizioni Star Comics a Lucca Comics 2020. - NerdPool_IT : Durante Lucca Changes 2020 , Edizioni Star Comics ha annunciato l'arrivo in Italia del nuovo manga di Hajime Kuomot… - MangaForevernet : ? Sweet Paprika di Mirka Andolfo diventa un fumetto per Edizioni Star Comics ? ? -

Ultime Notizie dalla rete : Edizioni Star Lucca Changes: Edizioni Star Comics annuncia le novità 2021 Justnerd.it Lo spettacolo d’arte varia del foliage al Valentino: 1800 alberi specchiati nel Po

È un pomeriggio di sole al Valentino: i più piccoli saltano sulle foglie secche cadute dai platani, gli adulti le fanno «scrocchiare» cercando di passare inosservati. Passeggiare al parco in questi gi ...

Stati generali green, pronte proposte di rilancio "verde"

Una due giorni green con cinque ministri e ottanta speaker di settore tra energia e clima, economia circolare, green city, mobilità urbana e sistema agroalimentare al centro di un pacchetto di propost ...

È un pomeriggio di sole al Valentino: i più piccoli saltano sulle foglie secche cadute dai platani, gli adulti le fanno «scrocchiare» cercando di passare inosservati. Passeggiare al parco in questi gi ...Una due giorni green con cinque ministri e ottanta speaker di settore tra energia e clima, economia circolare, green city, mobilità urbana e sistema agroalimentare al centro di un pacchetto di propost ...