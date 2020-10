È morto Sean Connery | la leggenda del cinema aveva 90 anni

(Di sabato 31 ottobre 2020) È: ladel90uno degli attori più amati delmondiale, èall’età di 90. Ilrio 007 ci ha lasciato. Benché neglil’agente segreto con licenza di uccidere abbia assunto i tratti di molte altre star, ultimo dei quali Daniel Craig,rimane il “vero” e unico 007, la faccia autentica con cui identificare il personaggio immaginario di Ian Fleming. Schivo, anti-divo, un uomo che straordinario lo è davvero, quanto meno per il segno che ha lasciato nella ...

Sean Connery è morto all'età di 90 anni. A dare la triste notizia, riportata dalla BBC, è stata la famiglia dell’attore scozzese, diventato noto al pubblico per aver prestato il volto a James Bond per ...Bella faccia, humour corrosivo, voce bassa e aspra, sorriso di esibita ferocia: se le donne, sullo schermo e fuori, andavano pazze per lui, i maschietti lo ...