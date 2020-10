E’ morto Sean Connery

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 31 ottobre 2020)Il mondo del cinema piange. Si è spento oggi, all’età di 90 anni, il celebre attore britannico. Volto iconico del primo James Bond, che gli ha dato notorietà a livello internazionale, l’attore si era ufficialmente ritirato dalle scene nel 2003, concedendosi dei piccoli ruoli come doppiatore o voce narrante, dopo aver preso parte alla riprese de La leggenda degli Uomini Straordinari. Nato a Edimburgo il 25 agosto 1930,ha vinto un Premio Oscar nel 1988 per il ruolo di attore non protagonista nel film Gli Intoccabili, tre Golden Globe e due Premi della British Academy of Film and Television Arts. Nel 2002 è stato inoltre insignito dell’onorificenza di Sir dalla Regina Elisabetta. Secondo quanto riferito da Variety, ...