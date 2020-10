E’ morta la leggenda del Cinema | i suoi ruoli rimarranno nella storia Addio Sean Connery

Leggi su howtodofor

(Di sabato 31 ottobre 2020) Bahamas -è morto: l'attore scozzese aveva 90 anni. Ne ha dato notizia la BBC.è stato uno degli attori più apprezzati del ventesimo secolo, celebre soprattutto per aver prestato il volto a James Bond negli Anni 60. Prima di arrivare al successo,ha avuto un’infanzia povera e ha svolto tanti lavori umili. Nel corso della sua lunga carriera, ha recitato anche in film come «Marnie» (1964), di Hitchcock, «Rapina record a New York» di Sidney Lumet, una delle sue migliori interpretazioni, e «Il nome della rosa»: il ruolo di Guglielmo da Baskerville gli è valso il Premio BAFTA come miglior attore. (Continua..) La consacrazione definitiva è arrivata grazie al ruolo di Jimmy Malone nel capolavoro di ...