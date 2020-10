Dybala, rinnovo bloccato: l'agente lascia Torino senza incontrare la Juve (Di sabato 31 ottobre 2020) Jorge Antùn, il rappresentante di Dybala, ha lasciato Torino per fare ritorno in Argentina, senza aver incontrato la Juve Leggi su 90min (Di sabato 31 ottobre 2020) Jorge Antùn, il rappresentante di, hatoper fare ritorno in Argentina,aver incontrato la

marcoconterio : ?? Il rinnovo di Paulo #Dybala con la #Juventus resta congelato. Dopo un mese e mezzo a Torino, senza incontri col c… - romeoagresti : #Paratici a ‘Sky Sport’ sul rinnovo di #Dybala: “Parliamo sempre, vogliamo arrivare a una situazione felice per tut… - forumJuventus : La Stampa: 'Si riforma la coppia Dybala-Morata, già vista in bianconero nel 2015/16 l’argentino chiuse con 23 gol,… - Spazio_J : CdS - Arrivano importanti novità per il rinnovo di Dybala! - - sportli26181512 : Sarri tratta la buonuscita con la Juve: ecco cosa manca: Intanto slitta la trattativa per il rinnovo di Dybala: l'a… -