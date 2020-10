Ducati MotoGP, Jack Miller: “Il campionato può perderlo solo Mir” (Di sabato 31 ottobre 2020) Jack Miller in sella alla sua GP20 del team Pramac. Per lui quest’anno due podi – Photo credit: MotoGP.comIl Motomondiale è ancora in cerca del suo padrone. Non è così per Jack Miller, pilota Ducati in MotoGP. L’australiano il prossimo anno si trasferirà dal team Pramac al team ufficiale insieme a Pecco Bagnaia. Il numero 43, ormai in MotoGP dal 2015, potrà finalmente vestire i panni di pilota ufficiale e di punta di Ducati. L’obiettivo è quello di riportare a Borgo Panigale il titolo che manca dal 2007 quando a conquistarlo fu Casey Stoner, suo connazionale. Per Jack il vero dominatore, anche se ancora non ha conquistato una vittoria in top class, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 31 ottobre 2020)in sella alla sua GP20 del team Pramac. Per lui quest’anno due podi – Photo credit:.comIl Motomondiale è ancora in cerca del suo padrone. Non è così per, pilotain. L’australiano il prossimo anno si trasferirà dal team Pramac al team ufficiale insieme a Pecco Bagnaia. Il numero 43, ormai indal 2015, potrà finalmente vestire i panni di pilota ufficiale e di punta di. L’obiettivo è quello di riportare a Borgo Panigale il titolo che manca dal 2007 quando a conquistarlo fu Casey Stoner, suo connazionale. Peril vero dominatore, anche se ancora non ha conquistato una vittoria in top class, ...

