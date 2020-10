Dubai, Flavio Briatore ci riprova: “Riapre il Billionaire!” (Di sabato 31 ottobre 2020) Il famoso imprenditore Flavio Briatore ha annunciato via Instagram l’apertura del Billionaire. La sede, questa volta, sarà a Dubai Un annuncio epocale, il ritorno di uno status symbol, quasi. Halloween, quest’anno, coincide con una specie di rinascita imprenditoriale per Flavio Briatore. L’ex team manager delle scuderie di F1, Benetton e Renault, infatti, ha ufficialmente annunciato, tramite un post su Instagram, la storica riapertura del suo locale Billionaire. La sede, questa volta, si è spostata. Dubai è il posto da cui ripartire. Così, l’imprenditore ha inaugurato la nuova stagione dopo le chiusure dettate dall’emergenza del Covid-19, una nuova rinascita. L’imprenditore ha postato una foto che ritrae tutto lo staff del ... Leggi su zon (Di sabato 31 ottobre 2020) Il famoso imprenditoreha annunciato via Instagram l’apertura del Billionaire. La sede, questa volta, sarà aUn annuncio epocale, il ritorno di uno status symbol, quasi. Halloween, quest’anno, coincide con una specie di rinascita imprenditoriale per. L’ex team manager delle scuderie di F1, Benetton e Renault, infatti, ha ufficialmente annunciato, tramite un post su Instagram, la storica riapertura del suo locale Billionaire. La sede, questa volta, si è spostata.è il posto da cui ripartire. Così, l’imprenditore ha inaugurato la nuova stagione dopo le chiusure dettate dall’emergenza del Covid-19, una nuova rinascita. L’imprenditore ha postato una foto che ritrae tutto lo staff del ...

