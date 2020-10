Dracula di Bram Stoker: il nudo di Monica Bellucci che intimorì il figlio di Coppola (Di sabato 31 ottobre 2020) Francis Ford Coppola ha dichiarato che, durante le riprese di Dracula di Bram Stoker, suo figlio Roman rimase intimorito dalla bellezza di Monica Bellucci. Nel commento del DVD di Dracula di Bram Stoker, Francis Ford Coppola ha dichiarato che, sebbene Monica Bellucci e le altre due attrici che interpretano le spose di Dracula avessero accettato di apparire nude in questo film, fu costretto a mandare suo figlio a chiedere loro di spogliarsi: il bambino non ce la fece a causa della bellezza delle donne. Tutti sul set erano troppo timidi per chiedere alle tre donne di togliersi i vestiti prima di filmare le loro scene, così ... Leggi su movieplayer (Di sabato 31 ottobre 2020) Francis Fordha dichiarato che, durante le riprese didi, suoRoman rimase intimorito dalla bellezza di. Nel commento del DVD didi, Francis Fordha dichiarato che, sebbenee le altre due attrici che interpretano le spose diavessero accettato di apparire nude in questo film, fu costretto a mandare suoa chiedere loro di spogliarsi: il bambino non ce la fece a causa della bellezza delle donne. Tutti sul set erano troppo timidi per chiedere alle tre donne di togliersi i vestiti prima di filmare le loro scene, così ...

AncoraMarina65 : Stavo provando a guardare sul 49 'Dracula di Bram Stoker' ma sul pezzo dove Keanu entra in carrozza, alla vista del… - Raindog2704 : Ora su Spike quel capolavoro di #Dracula di Bram Stoker. - moonaIee : se vi interessa sul 49 c’è Dracula di Bram Stoker, ovvero uno dei migliori film di sempre ???? - wasabi1803 : @_Baio_ Mmmmm ma il dracula di bram stoker non è proprio come il film. Il film è bello ma non si doveva chiamare così - _Baio_ : Dracula di Bram Stoker è uno dei miei film preferiti .. #Halloween2020 -