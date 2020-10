Dpcm impopolare: Conte perde 7 punti di gradimento, sale Giorgia Meloni (Di sabato 31 ottobre 2020) Gli ultimi provvedimenti e la canizza che si è sollevata sono risultati impopolari: il gradimento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte subisce una brusca flessione: secondo l'ultimo sondaggio ... Leggi su globalist (Di sabato 31 ottobre 2020) Gli ultimi provvedimenti e la canizza che si è sollevata sono risultati impopolari: ildel presidente del Consiglio Giuseppesubisce una brusca flessione: secondo l'ultimo sondaggio ...

Per evitare la terza ondata dovremo accettare che un metro è un metro, anche in autobus o al bar

C’è stato un breve periodo in cui sugli autobus come nei locali pubblici i posti erano tutti sfalsati e distanziati. Dopodiché il governo, non riuscendo a risolvere i problemi, ha deciso di adattare l ...

