Dopo l’Austria anche il Portogallo costretto a tornare al lockdown: il 70 per cento della popolazione interessato da misure restrittive (Di sabato 31 ottobre 2020) L'articolo Dopo l’Austria anche il Portogallo costretto a tornare al lockdown: il 70 per cento della popolazione interessato da misure restrittive MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 31 ottobre 2020) L'articolol’Austriailal: il 70 perdaMeteoWeb.

Mega_Fauna : RT @tvsvizzera: Dopo Francia e Germania, annunciato sabato il confinamento anche in Gran Bretagna e Austria. Nelle prossime ore il nuovo Dp… - Rog_2 : RT @tvsvizzera: Dopo Francia e Germania, annunciato sabato il confinamento anche in Gran Bretagna e Austria. Nelle prossime ore il nuovo Dp… - tvsvizzera : Dopo Francia e Germania, annunciato sabato il confinamento anche in Gran Bretagna e Austria. Nelle prossime ore il… - alepozzetti : E va in #lockdown anche la #GranBretagna. Dopo l’Austria oggi. E dopo la Francia e Germania 3 giorni fa. ‘Namo bbene! - jhullypeereira : Dopo Irlanda, Germania, Francia, Austria e Svizzera, ora anche UK in lockdown fino a dicembre. Resteremo l'unica na… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo l’Austria Primo Intervento Di Impianto Cocleare Totalmente Impiantabile In Europa Fortune Italia