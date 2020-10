Domenica In, Mara Venier: gli ospiti del primo novembre (Di sabato 31 ottobre 2020) Quella del primo novembre è l’ottava puntata di questa stagione di Domenica In. Mara Venier avrà molti ospiti nel suo salotto televisivo: ecco chi. Giorgio Panariello, il popolare showman e giudice di ‘Tale e Quale Show’, sarà in studio per presentare il suo libro autobiografico ‘Io sono mio fratello’ dedicato alla dolorosa perdita del fratello Franco. Beppe Fiorello, si racconterà tra carriera e vita privata. Inoltre presenterà la nuova fiction di Rai1 ‘Gli orologi del diavolo’, di cui sarà l’attore protagonista. È ispirata alla storia vera di Gianfranco Franciosi. In studio poi arriverà una ventata di aria fresca. Dopo tanto tempo in studio ci sarà Max Pezzali per presentare ... Leggi su 361magazine (Di sabato 31 ottobre 2020) Quella delè l’ottava puntata di questa stagione diIn.avrà moltinel suo salotto televisivo: ecco chi. Giorgio Panariello, il popolare showman e giudice di ‘Tale e Quale Show’, sarà in studio per presentare il suo libro autobiografico ‘Io sono mio fratello’ dedicato alla dolorosa perdita del fratello Franco. Beppe Fiorello, si racconterà tra carriera e vita privata. Inoltre presenterà la nuova fiction di Rai1 ‘Gli orologi del diavolo’, di cui sarà l’attore protagonista. È ispirata alla storia vera di Gianfranco Franciosi. In studio poi arriverà una ventata di aria fresca. Dopo tanto tempo in studio ci sarà Max Pezzali per presentare ...

chetempochefa : Domenica a #CTCF da @fabfazio alle 20.00 su @RaiTre ci saranno: ?? @AzzolinaLucia ?? @vinspadafora ??… - AgenziaOpinione : rai 1 * DOMENICA IN: « OTTAVA PUNTATA – 1 NOVEMBRE, GLI OSPITI DI MARA VENIER/ GIORGIO PANARIELLO, BEPPE FIORELLO –… - PharrisGiacomo : RT @tempoweb: #MaraVenier: quando rinunciai a #SeanConnery per #Arbore... L'amarcord a #DomenicaIn @giadinagrisu #JamesBond #31ottobre htt… - infoitcultura : Francesca Fialdini dice no a Domenica In: “Dopo Mara Venier nessuno dovrebbe condurla” - infoitcultura : Mara Venier lascia Domenica In: ecco chi la sostituirà -