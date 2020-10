Domenica alle 15 la Messa del vescovo La diretta su Bergamo Tv e sul nostro sito (Di sabato 31 ottobre 2020) La Chiesa unisce il ricordo di tutti i Santi e di tutti i Defunti, impastando luce e ombra, vita e morte, risurrezione e croce. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 31 ottobre 2020) La Chiesa unisce il ricordo di tutti i Santi e di tutti i Defunti, impastando luce e ombra, vita e morte, risurrezione e croce.

chetempochefa : Vi annunciamo che domenica a #CTCF ci sarà il ritorno dei @thisismaneskin con il loro nuovo singolo Vent’anni?? Vi… - chetempochefa : Domani a #CTCF da @fabfazio ci sarà il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Vi aspettiamo, come ogn… - chetempochefa : Domenica a #CTCF da @fabfazio alle 20.00 su @RaiTre ci saranno: ?? @AzzolinaLucia ?? @vinspadafora ??… - sportli26181512 : Formula 1, GP Imola: le previsioni meteo per la gara in Emilia Romagna: Il meteo per le due giornate del weekend di… - RaiRadio2 : Ti capita 'sta fortuna e... basta, basta così. ?? ???? Ascolta, ma soprattutto GUARDA 'Lillo & Greg - 610' ?? Ogni sab… -