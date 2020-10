“Doctor Sleep”: il nuovo capitolo di Shining (Di sabato 31 ottobre 2020) Stephen King’s Doctor Sleep, the next chapter in the Shining storyStephen King è senza ombra di dubbio uno degli scrittori che finora ha assistito al maggior numero di adattamenti cinematografici dei propri romanzi, tra questi: “Misery non deve morire”, “Il miglio verde”, “Cuori in Atlantide”, “Secret Window” e anche del film in questione “Doctor sleep” di Mike Flanagan (già regista di “Oculus – Il riflesso del male“, “Il Terrore Del Silenzio“, “Hill House” e “Il gioco di Gerald“), sequel di “Shining”, che negli anni Ottanta segnò la storia del cinema grazie alla fenomenale interpretazione di Jack Nicholson e al genio impareggiabile di Stanley Kubrick che lo diresse. Lo sapevate che Flanagan, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 31 ottobre 2020) Stephen King’s Doctor Sleep, the next chapter in thestoryStephen King è senza ombra di dubbio uno degli scrittori che finora ha assistito al maggior numero di adattamenti cinematografici dei propri romanzi, tra questi: “Misery non deve morire”, “Il miglio verde”, “Cuori in Atlantide”, “Secret Window” e anche del film in questione “Doctor sleep” di Mike Flanagan (già regista di “Oculus – Il riflesso del male“, “Il Terrore Del Silenzio“, “Hill House” e “Il gioco di Gerald“), sequel di “”, che negli anni Ottanta segnò la storia del cinema grazie alla fenomenale interpretazione di Jack Nicholson e al genio impareggiabile di Stanley Kubrick che lo diresse. Lo sapevate che Flanagan, ...

