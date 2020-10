DIRETTA Inter Parma – Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di sabato 31 ottobre 2020) L’Inter si concentra di nuovo sul campionato, dove affronterà il Parma in vista della 6° giornata di Serie A 2020/21 dopo l’impegno europeo. La partita avrà inizio alle ore 18.00 sabato 31 ottobre allo stadio San Siro. Le scelte degli allenatori Conte non potrà schierare quello che è un autentico trascinatore, ossia Romelu Lukaku causa infortunio: Lautaro sarà assistito da Perisic nel ruolo di attaccante e verrà riprovato Eriksen sulla trequarti, con Darmian e Hakimi sugli esterni, centrocampo Barella-Gagliardini e difesa composta da De Vrij, Ranocchia e Kolarov. LIVErani con qualche difficoltà di formazione vista l’assenza di elementi come Bruno Alves, Laurini, Inglese e Scozzarella. Cyprien esordirà a centrocampo con Grassi e Kurtic, coppia d’attacco ... Leggi su giornal (Di sabato 31 ottobre 2020) L’si concentra di nuovo sul campionato, dove affronterà ilin vista della 6° giornata di Serie A 2020/21 dopo l’impegno europeo. La partita avrà inizio alle ore 18.00 sabato 31 ottobre allo stadio San Siro. Le scelte degli allenatori Conte non potrà schierare quello che è un autentico trascinatore, ossia Romelu Lukaku causa infortunio: Lautaro sarà assistito da Perisic nel ruolo di attaccante e verrà riprovato Eriksen sulla trequarti, con Darmian e Hakimi sugli esterni, centrocampo Barella-Gagliardini e difesa composta da De Vrij, Ranocchia e Kolarov.rani con qualche difficoltà di formazione vista l’assenza di elementi come Bruno Alves, Laurini, Inglese e Scozzarella. Cyprien esordirà a centrocampo con Grassi e Kurtic, coppia d’attacco ...

