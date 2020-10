DIRETTA F1, GP Imola 2020 LIVE: si comincia alle 14.00, Leclerc vuole la seconda fila (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma delle qualifiche – La presentazione delle qualifiche – La cronaca della FP1 LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE RISULTATI E CLASSIFICA DELLE PROVE LIBERE LE QUALIFICHE IN CHIARO SU TV8 PRESENTAZIONE DELLE QUALIFICHE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP dell’Emilia-Romagna, 13° round del Mondiale 2020 di F1. Sullo storico tracciato di Imola la F1 riprende la sua corsa e lo fa in un contesto, purtroppo, privo di pubblico visto quanto sta accadendo in Italia e nel mondo in fatto di contagi per il Covid-19. Ci si presenta in una situazione di classifica decisamente delineata. Lewis Hamilton e la Mercedes, nei fatti, sono vicinissimi a centrare i titoli iridati tra i piloti e i costruttori. La ... Leggi su oasport (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma delle qualifiche – La presentazione delle qualifiche – La cronaca della FP1 LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE RISULTATI E CLASSIFICA DELLE PROVE LIBERE LE QUALIFICHE IN CHIARO SU TV8 PRESENTAZIONE DELLE QUALIFICHE Buongiorno e bentrovati alladelle qualifiche del GP dell’Emilia-Romagna, 13° round del Mondialedi F1. Sullo storico tracciato dila F1 riprende la sua corsa e lo fa in un contesto, purtroppo, privo di pubblico visto quanto sta accadendo in Italia e nel mondo in fatto di contagi per il Covid-19. Ci si presenta in una situazione di classifica decisamente delineata. Lewis Hamilton e la Mercedes, nei fatti, sono vicinissimi a centrare i titoli iridati tra i piloti e i costruttori. La ...

SkySportF1 : ?? Terminata l’unica sessione di libere ?? Attività intensa a Imola ? ??La classifica: - SkySportF1 : ?? Tutti in pista nell’unica sessione di libere ?? E scatta subito la bagarre ?? I dettagli: - SkySportF1 : ?? I piloti cercano il limite ?? Classifica in evoluzione ?? I dettagli: - f1grandprixit : Segui con @motorionline le qualifiche dell' #EmiliaRomagnaGP #F1 - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: #F1 | #ImolaGP - Cronaca in diretta delle qualifiche [LIVE] #F1inGenerale -