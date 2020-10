(Di sabato 31 ottobre 2020)ha conquistato i suoi numerosi fan nell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram. La conduttrice di Dazn è infatti immortalata sulmentre sfoggia l’intimo “Intimissimi” e sorride. “Undiper me” si legge nella descrizione. Inutile dire che lo scatto ha ricevuto una pioggia di like in poco tempo. https://www.instagram.com/p/CG-WEkormKY/?utm source=ig web copy link

zazoomblog : Diletta Leotta incantevole sul letto: “Un momento di relax tutto per me” (FOTO) - #Diletta #Leotta #incantevole… - robertajannone : Diletta Leotta o Maga Magò? - PaoloCampiglio : @BiancaBerry88 Se arriva da te, o da Diletta Leotta, anche sì - zazoomblog : Diletta Leotta dalla tv al grande schermo: pronta per il debutto nel mondo del cinema? - #Diletta #Leotta #dalla… - Michel88884605 : @lapoelkann_ @Gazzetta_it @tuttosport @CorSport @mattinodinapoli @corrmezzogiorno @rep_napoli @sscnapoli Le battute… -

Ultime Notizie dalla rete : Diletta Leotta

Diletta Leotta ed Alessandro Siani, la conferma appena arrivata: cosa sta succedendo. Fonte Foto: Instagram Fino a qualche ora fa, lo sappiamo benissimo, non ne avevamo assolutamente la conferma.La conduttrice DAZN ha infatti voluto regalare a chi la segue una buonanotte a modo suo su Instagram: scatto in camicia da notte con décolleté in bella vista. E fan ovviamente in delirio, tra like e c ...