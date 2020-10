Diletta Leotta dalla tv al grande schermo | pronta per il debutto nel mondo del cinema?

(Di sabato 31 ottobre 2020) La conduttrice di Dazn,, sta vivendo un particolare periodo di ascesa per la sua carriera, tant’è che a breve potrebbe anche diventare protagonista neldel. Stando a quanto riportato da ‘Leggo’, infatti, la siciliana sarebbe stata scelta dal regista e attore Alessandro Siani come punta di diamante del suo prossimo film, come farebbero ipotizzare anche gli scatti che ritraggono laall’ingresso nello Studio T di Borgo Pio. La produzione dovrebbe uscire nelle sale a Natale 2021 eavrebbe fatto quindi un provino, con le riprese che potrebbero iniziare già tra qualche settimana.

Tutti pazzi per la conduttrice di DAZN. Dopo aver calcato il palco dell'Ariston al Festival di Sanremo 2020 la 29enne è pronta ad affiancare il comico napoletano sul grande schermo ...