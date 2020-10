Destra, a Salerno la fanno i giovani: “Scheletri di Halloween? No, attesa bus” (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Forte iniziativa del movimento di Destra ‘Identità di Popolo Salerno’: teschi, scheletri e volantini alle fermate al motto “Halloween? No, in attesa dell’autobus”. La protesta è contro le istituzioni per i disservizi che IP Salerno registra nel trasporto pubblico locale. “Alle prime luci della mattina gli aderenti alla comunità militante Identità di Popolo Salerno hanno posizionato scheletri e volantini presso le principali fermate degli autobus in tutta la città per protestare contro i ritardi delle corse e chiedere l’immediata riattivazione dei display che indichino a studenti e lavoratori le linee attive e i tempi di percorrenza” afferma il ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Forte iniziativa del movimento di‘Identità di Popolo’: teschi, scheletri e volantini alle fermate al motto “? No, indell’autobus”. La protesta è contro le istituzioni per i disservizi che IPregistra nel trasporto pubblico locale. “Alle prime luci della mattina gli aderenti alla comunità militante Identità di Popolohanno posizionato scheletri e volantini presso le principali fermate degli autobus in tutta la città per protestare contro i ritardi delle corse e chiedere l’immediata riattivazione dei display che indichino a studenti e lavoratori le linee attive e i tempi di percorrenza” afferma il ...

Wolfgan22936551 : @ZioMartinelli Puo darsi. Io lo ho conosciuto quando era ancora sindaco di Salerno. Ca 20 anni fa. Era un sindaco c… - PetrazzuoloF : RT @domanigiornale: A #Roma il referente dei cortei e sit in è un militante vicino a #CasaPound e parente del boss di #Ostia A #Salerno l’… - mariamacina : RT @domanigiornale: A #Roma il referente dei cortei e sit in è un militante vicino a #CasaPound e parente del boss di #Ostia A #Salerno l’… - yuna_hikari : RT @domanigiornale: A #Roma il referente dei cortei e sit in è un militante vicino a #CasaPound e parente del boss di #Ostia A #Salerno l’… - Mo4Mat : RT @domanigiornale: A #Roma il referente dei cortei e sit in è un militante vicino a #CasaPound e parente del boss di #Ostia A #Salerno l’… -

Ultime Notizie dalla rete : Destra Salerno 4 milioni ad Oren, Cammarota: i salernitani non hanno il pane, mangino brioche Salernonotizie.it SALERNITANA: le ultime dall'infermeria. Emergenza in attacco

Sul fronte infermeria, Castori dove fronteggiare una vera e propria emergenza in attacco. André Anderson, infatti, si è unito alla folta truppa di degenti in quel reparto. Il ...

Ascoli, Bertotto deve fare i conti con il Covid

Il tecnico prepara la gara col Pordenone senza cinque pedine, ma ritrova Sarzi Puttini e può finalmente spostare Kragl in avanti ...

Sul fronte infermeria, Castori dove fronteggiare una vera e propria emergenza in attacco. André Anderson, infatti, si è unito alla folta truppa di degenti in quel reparto. Il ...Il tecnico prepara la gara col Pordenone senza cinque pedine, ma ritrova Sarzi Puttini e può finalmente spostare Kragl in avanti ...