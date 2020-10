Demon' s Souls per PS5 ha la benedizione di From Software e Miyazaki che apprezzano il lavoro di Bluepoint

(Di sabato 31 ottobre 2020)'sRemake è stato sviluppato daGames, persone esperte nell'arte del remake e del remaster, non a caso sono stati i responsabili del remake di Shadow of the Colossus per PS4.Si tratta, a tutti gli effetti, di un team di cui fidarsi e questa deve essere stata l'impressione avuta anche dae dal director dell'originale's, Hidetaka.Secondo quanto dichiarato dal creative director del remake, Gavin Moore di, anche senon ha contribuito direttamente allo sviluppo di questo progetto, l'intero team originale ha dato la sua pienaallo sviluppo del remake.Leggi altro...

Ultime Notizie dalla rete : Demon Souls

Tom's Hardware Italia

Demon's Souls Remake è stato sviluppato da Bluepoint Games, persone esperte nell'arte del remake e del remaster, non a caso sono stati i responsabili del remake di Shadow of the Colossus per PS4. Si ...Demon's Souls non supporta il ray tracing su PS5, come rivelato dal creative director Gavin Moore in un'intervista.