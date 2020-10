DAYDREAMER | anticipazioni puntata di domenica 1° novembre 2020

(Di sabato 31 ottobre 2020)– Le Ali del Sogno di1°: Huma cerca di cavalcare la crisi fra Can e Sanem e così tenta di spingere suo figlio verso Ceyda. Non ci riuscirà ma vedremo Sanem sempre più instabile: la ragazza cercherà un chiarimento con Can e lo raggiungerà al rifugio dove sospetta che lui si sia recato insieme a Ceyda, ma il dialogo non servirà a risolvere tutti i problemi.Leggi anche: BEAUTIFUL,di1°Emre chiede spiegazioni ad Aylin su quello che sta tramando insieme a Enzo Fabbri ai danni dell’azienda. Una trama, questa, in cui inconsapevolmente verrà ...

redazionetvsoap : #daydreamer #anticipazioni La #trama di #domani, #1novembre - ItsLucyEm : DayDreamer, anticipazioni Turchia: il fotografo accusa Yigit d'ingannare la giovane Aydin - infoitcultura : “Daydreamer”, le anticipazioni: cosa succede a Sanem? - infoitcultura : Daydreamer anticipazioni: CAN geloso di SANEM e YIGIT - infoitcultura : Daydreamer domenica 1 novembre, domani-Anticipazioni: il piano di Huma, Canale5 -

Ultime Notizie dalla rete : DAYDREAMER anticipazioni

Anticipazioni DayDreamer domenica 1 novembre, Sanem e Can si allontanano Brutte notizie per i fan di DayDreamer, poiché la storia d'amore tra Sanem e Can ...Dall’altro lato, invece, oggi non ne potrebbe fare a meno. Daydreamer, Can Yaman a C’è Posta Per Te nella prima puntata del 9 gennaio 2021: le anticipazioni Torna il 9 gennaio 2021 C’è Posta Per Te.