DayDreamer | anticipazioni oggi 31 ottobre | Sanem rifiuta la proposta di matrimonio di Can

(Di sabato 31 ottobre 2020)della puntata del 31diche va in onda su Canale 5 alle 14.10. Le trame dell’episodio dirifiuterà, almeno per ora, ladidi Can perché prima deve parlare con lui intanto Huma si trasferisce nella villa intenzionata ad allontanare suo figli dalla Aydin Ceyda rivela a Can che Fabbri ha un nuovo piano Fabbri torna a parlare conperchéArticolo completo: dal blog SoloDonna

La perfida mamma di Can, Huma, cerca in tutti i modi di far avvicinare il figlio a Ceyda, suscitando così l'ira della giovane copywriter della Fikri Harika.Daydreamer Le Ali del Sogno anticipazioni trama puntata Canale 5 in onda sabato 31 ottobre 2020. In streaming online, quando le repliche ...