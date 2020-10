Dal Pino: “Se necessario pronti a cambiare format per finire campionato Serie A” (Di sabato 31 ottobre 2020) Attraverso una lunga ed interessante intervista rilasciata alle colonne del Corriere della Sera Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha parlato del momento del calcio italiano legato, ovviamente, all'emergenza pandemica da coronavirus. Tema principale il problema economico e la grande crisi che potrebbe portare al cambio di programma per il massimo campionato italiano.Dal Pino: Serie A e emergenza pandemica"La politica deve capire l’importanza a livello sociale e a livello economico dell’industria calcio: i danni della chiusura degli stadi sono enormi, ovvio che ci siano ristori. Il calcio non è solo star e ingaggi milionari, è un movimento che coinvolge 300mila lavoratori. Il populismo e la superficialità dei giudizi vanno messi da parte. Al Governo chiedo: ... Leggi su itasportpress (Di sabato 31 ottobre 2020) Attraverso una lunga ed interessante intervista rilasciata alle colonne del Corriere della Sera Paolo Dal, presidente della LegaA, ha parlato del momento del calcio italiano legato, ovviamente, all'emergenza pandemica da coronavirus. Tema principale il problema economico e la grande crisi che potrebbe portare al cambio di programma per il massimoitaliano.DalA e emergenza pandemica"La politica deve capire l’importanza a livello sociale e a livello economico dell’industria calcio: i danni della chiusura degli stadi sono enormi, ovvio che ci siano ristori. Il calcio non è solo star e ingaggi milionari, è un movimento che coinvolge 300mila lavoratori. Il populismo e la superficialità dei giudizi vanno messi da parte. Al Governo chiedo: ...

