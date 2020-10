Dagli Usa alla Grecia, cosi Ferrovie non perde il treno della crescita (Di sabato 31 ottobre 2020) Ferrovie formato globale, anche nell’era Covid. Il made in Italy corre su due binari e conquista un pezzo alla volta l’industria dei trasporti mondiale, anche grazie alle liberalizzazioni nel settore dei trasporti, ormai giunte al loro ultimo atto. Non è certo una novità la scommessa del gruppo italiano guidato dal ceo Gianfranco Battisti: esportare il meglio della tecnologia, dell’ingegneria e della capacità di fare trasporti italiana. I risultati non hanno tardato ad arrivare, come dimostrano le tante gare vinte in questi ultimi anni dall’azienda di Piazza della Croce Rossa, sia singolarmente, sia in consorzio. Il fiore all’occhiello rimane l’Alta Velocità, ovvero i Frecciarossa. Treni di ultimissima generazione che hanno ... Leggi su formiche (Di sabato 31 ottobre 2020)formato globale, anche nell’era Covid. Il made in Italy corre su due binari e conquista un pezzovolta l’industria dei trasporti mondiale, anche grazie alle liberalizzazioni nel settore dei trasporti, ormai giunte al loro ultimo atto. Non è certo una novità la scommessa del gruppo italiano guidato dal ceo Gianfranco Battisti: esportare il megliotecnologia, dell’ingegneria ecapacità di fare trasporti italiana. I risultati non hanno tardato ad arrivare, come dimostrano le tante gare vinte in questi ultimi anni dall’azienda di PiazzaCroce Rossa, sia singolarmente, sia in consorzio. Il fiore all’occhiello rimane l’Alta Velocità, ovvero i Frecciarossa. Treni di ultimissima generazione che hanno ...

