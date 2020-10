Crotone | Stroppa | Mi è piaciuta la reazione Messias | che peccato!

(Di sabato 31 ottobre 2020)- "In parte ci pesa non aver raccolto punti, ma ladella squadra mi" . Lo ha dichiarato Giovanni, allenatore del, a Sky dopo la gara con l' Atalanta : "...

CROTONE - "In parte ci pesa non aver raccolto punti, ma la reazione della squadra mi è piaciuta". Lo ha dichiarato Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, a Sky dopo la gara con l'Atalanta: "Pesa ...CROTONE (ITALPRESS) – La Dea torna a vincere in campionato ... torna alla vittoria e mette pressione al Milan capolista, mentre gli uomini di Stroppa restano bloccati all’ultima posizione della ...